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Хюлькенберг получил новые мотор и коробку передач и стартует с пит-лейн на Гран-при Бельгии

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг начнет Гран-при Бельгии с пит-лейн. Команда решила полностью заменить силовую установку и коробку передач на болиде Нико.

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