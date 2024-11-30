Евроинтеграция продолжается, но есть нюанс — премьер-министр Грузии

Процесс евроинтеграции в Грузии продолжается, поэтому выходящие на митинги люди протестуют против несуществующей проблемы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 30 ноября, комментируя акции протеста в стране.
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