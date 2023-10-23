Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Климатический активизм Греты Тунберг" отменили в Израиле

"Климатический активизм Греты Тунберг" отменили в Израиле

"Климатический активизм Греты Тунберг" (ох) был официально исключен из образовательной программы Израиля из-за того, что Грета Тунберг публично поддержала Палестину и требовала прекратить бомбардировки Сектора Газа.

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