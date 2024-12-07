"Хватит кормить Абхазию!": Теперь не лозунг, а реальность - Россия режет "хвосты"

ВН

Валерий Николаевич

Не слишком лестные мнения об абхазах я слышал давно, от старого приятеля, родом из Аджарии. По тому, что они вытворяют от верхних чинов до простых пастухов, видно, что люди не сильно порядочные. Одного не понимаю, зачем гарант распорядился давать им российские паспорта просто по заявлению? Либерализм вылез при подписании указа?