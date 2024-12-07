Лозунг "Хватит кормить Абхазию!" воплотился в реальность. России отказала Сухуму в финансировании социальных и военных расходов.
"Хватит кормить Абхазию!": Теперь не лозунг, а реальность - Россия режет "хвосты"
Комментарии
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Велес Rus
Пусть продолжают грызть семечки, лентяи вонючие!
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7 час.
ВЛ
Виктория Лаврентьева
Сегодня спокойно купила в магазине абхазские мендаринчики+ привет из детства: 1952 г Каменск- Уральский,2 мандаринки за один рубль- роскошь!
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Не слишком лестные мнения об абхазах я слышал давно, от старого приятеля, родом из Аджарии. По тому, что они вытворяют от верхних чинов до простых пастухов, видно, что люди не сильно порядочные. Одного не понимаю, зачем гарант распорядился давать им российские паспорта просто по заявлению? Либерализм вылез при подписании указа?
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3 час.
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