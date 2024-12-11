Рынок США - Google стал абсолютным победителем сессии

Американские акции завершили торги во вторник, 10 декабря, снижением. Так, индекс Dow Jones, снижаясь уже четвертый день подряд, накануне упал более чем на 0,35% - до 44 247,83 пункта, S&P 500 потерял 0,3%, завершив торги на отметке 6 034,91, а Nasdaq Composite упал на 0,25% - до 19 687,24, так как ралли на рынке в конце года взяло передышку.