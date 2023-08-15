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Почти 100 объектов недвижимости разместили на торгах в Подмосковье за неделю

Почти 100 объектов недвижимости разместили на торгах в Подмосковье за неделю

За неделю на торги в Подмосковье выставили 99 земельных участков, зданий и коммерческих помещений. Как сообщили в Комитете по конкурентной политике региона, наибольшее количество лотов представили в Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Солнечногорске.

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