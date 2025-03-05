 Сербская Воеводина и венгерское меньшинство: удастся ли рассорить Будапешт с Белградом?

Кто и для чего достаёт исторические обиды из пыльных сундуков?Цветная революция в Сербии провалилась, Сербия победила, но стране потребуются месяцы, а, возможно, даже год, чтобы восстановиться от нанесенного ущерба, заявил 15 февраля на митинге в Сремской Митровице президент Сербии Александр Вучич.