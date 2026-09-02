В Архангельске на мужчину напал пьяный подросток с ножом

В областной столице несовершеннолетний парень задержан за покушение на убийствоВ региональном СК сообщили, что в ночь на 1 сентября в Архангельске 17-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения напал на 40-летнего мужчину и нанес ему ножевые ранения.