В Смоленске УМВД отреагировало на фото сотрудника ДПС в иномарке с тонировкой

«Почему им можно? Они особенные? А нам штрафы!» Смоленские водители возмутились допущенными работником ДПС нарушениями Региональное управление министерства внутренних дел России отреагировало на сообщения местных жителей с фотографиями сотрудника ДПС, который в служебной форме садится в затонированную «в ноль» иномарку в Смоленске.