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Регионы России

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ЕС готовит новые визовые ограничения для россиян

ЕС готовит новые визовые ограничения для россиян

Еврокомиссия готовит новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, которое дополнит ранее принятые меры в отношении россиян.

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