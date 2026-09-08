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Спорт Уик-Энд

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Широков: «Зениту» кровь из носу надо выигрывать два матча до паузы, а потом что-то сделать с собой – там его ждёт «Краснодар»

Широков: «Зениту» кровь из носу надо выигрывать два матча до паузы, а потом что-то сделать с собой – там его ждёт «Краснодар»

«Нестабильность «Зенита» связана с качеством игры, - считает бывший игрок «Краснодара», «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков.

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