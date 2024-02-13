В центре в Печатниках пройдет занятие о предупреждении падений для пенсионеров

В центре московского долголетия «Печатники» 13 февраля пройдет лекция о гимнастике для пенсионеров. — Приглашаем жителей старшего возраста на лекцию «Гимнастика для предупреждения падений: мышцы, суставы, равновесие».
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