C 1 по 5 августа в актуальном World of Warcraft проходят бесплатные выходные В честь п...

C 1 по 5 августа в актуальном World of Warcraft проходят бесплатные выходныеВ честь приближающегося выхода предварительного обновления The War Within разработчики World of Warcraft решили провести бесплатные выходные, которые продлятся с 1 по 5 августа.
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