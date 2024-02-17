В РФ в 2024 году заработает новый Закон о тишине: когда нельзя и можно, штрафы и меры против нарушителей Ирэн ОрлонскаяВ стране может быть принят федеральный закон, который будет регулировать уровень шума во всех регионах.
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