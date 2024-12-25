Тренер Божович о словах Лама про Россию: футболисты - не очень умные люди

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Динамо", черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что его не удивили критические высказывания бывшего немецкого футболиста Филиппа Лама о проведении чемпионата мира - 2018 в России.
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