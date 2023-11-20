Астраханцам напоминают о новых правилах аттестации на право управления лодками

Глава МЧС России Александр Куренков подписал новый приказ, который продлевает допустимый максимальный период сдачи практических навыков (после проверки теоретических знаний) на право управления маломерными судами с 6 до 9 месяцев.
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