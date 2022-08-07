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Глава пресс-службы «Спартака»: «Полная ерунда с Fan ID. У нас все получили, но странное ощущение»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о Fan ID. «Все из «Спартака» получили Fan ID.

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