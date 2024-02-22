В Барнауле перевозчика на маршруте № 37 внесли в реестр недобросовестных

Вместо пяти автобусов в будние дни на маршруте работал один, а в выходные – ни одного В Барнауле частного перевозчика включили в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за срыв госконтракта на пассажирские перевозки, сообщает алтайская ФАС.