В России создали технологию защиты самолетов от обледенения

В России создали новую технологию для улучшения водоотталкивающих свойств обшивки самолетов, которая предполагает создание в приповерхностном слое микрорельефа, не позволяющим каплям закрепляться на обшивке.
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