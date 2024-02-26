Алена Коломина: «Бросаю себя в разные стороны»

«Березка», «Лихач», «Смерш», «Качели под куполом», «Старушки в бегах», «Шахматная королева», «Адвокат Ардашев», «Счастье не за горами» — это далеко не полный список самых известных киноработ Алены Коломиной.
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