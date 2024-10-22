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Лиепа: «Посмотрим, как скажется приход Гергиева на жизни труппы. Большой театр стал недоступен зрителям»

Лиепа: «Посмотрим, как скажется приход Гергиева на жизни труппы. Большой театр стал недоступен зрителям»

В конце 2023 года пост генерального директора Большого театра занял Валерий Гергиев. Легенда Петербурга, бессменный руководитель Мариинского театра теперь занимается и главной классической площадкой страны.

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