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Калужские новости

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Скляр лидирует в Калужской области по одномандатному округу

Скляр лидирует в Калужской области по одномандатному округу

Геннадий Скляр от партии «Единая Россия» набрал 38,95% голосов в Калужской области, опередив Николая Яшкина (КПРФ) и Анастасию Бурляй («Новые люди»).

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