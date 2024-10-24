Группировка ВСУ на стыке ДНР и ЛНР может оказаться зажатой между болотами и ВС РФ

На днях на Лиманском (Краснолиманском) направлении штурмовые подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ и взяли под контроль заброшенное село Новосадовое (с 2019 года там никто не жил) на реке Жеребец (Черный Жеребец).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии