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Несекретные материалы

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Группировка ВСУ на стыке ДНР и ЛНР может оказаться зажатой между болотами и ВС РФ

Группировка ВСУ на стыке ДНР и ЛНР может оказаться зажатой между болотами и ВС РФ

На днях на Лиманском (Краснолиманском) направлении штурмовые подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ и взяли под контроль заброшенное село Новосадовое (с 2019 года там никто не жил) на реке Жеребец (Черный Жеребец).

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