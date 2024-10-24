Группировка ВСУ на стыке ДНР и ЛНР может оказаться зажатой между болотами и ВС РФ

На днях на Лиманском (Краснолиманском) направлении штурмовые подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ и взяли под контроль заброшенное село Новосадовое (с 2019 года там никто не жил) на реке Жеребец (Черный Жеребец).