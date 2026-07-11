«Стерли в пыль»: В США бьют тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

В США бьют тревогу из-за произошедшего в зоне СВО, заявив, что у киевского режима резервов больше нет.
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