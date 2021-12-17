Арестованный в Чехии по запросу Украины россиянин Франчетти попросил помощи Москвы

С редакцией "Газеты.Ru" связалась гражданская жена Александра Франчетти Светлана. По её словам, арестованный Чехией по международному ордеру Киева россиянин испытывает проблемы со здоровьем – он жалуется на заболевания сердца и проблемы со зрением.