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Арестованный в Чехии по запросу Украины россиянин Франчетти попросил помощи Москвы

Арестованный в Чехии по запросу Украины россиянин Франчетти попросил помощи Москвы

С редакцией "Газеты.Ru" связалась гражданская жена Александра Франчетти Светлана. По её словам, арестованный Чехией по международному ордеру Киева россиянин испытывает проблемы со здоровьем – он жалуется на заболевания сердца и проблемы со зрением.

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