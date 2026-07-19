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Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области

Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над населённым пунктом Вольное в Днепропетровской области.

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