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Второй метеозонд с надписями на русском языке упал в Польше. Полицейские всю ночь его охраняли

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В Польше во второй раз за день упал русский метеозонд, как сообщает радиостанция RMF FM.Найден метеозонд с русскими надписями, застрявший на дереве возле города Добре място, который расположен в 20 километрах к северу от Ольштына.

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