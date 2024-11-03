Александр Петров вывел в свет свою молодую супругу: пара ожидает ребёнка

На днях в одном из столичных кинотеатров прошла премьера нового сериала “Дайте шоу”. На красной дорожке собрались популярные звезды отечественного шоу-бизнеса, и Саша Петров вместе со своей загадочной супругой Викторией не стали тому исключением.
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