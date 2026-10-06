В Краснодаре пресекли хищение продуктов для общеобразовательных учреждений

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и пресекли преступную схему хищения продуктов питания, предназначенных для общеобразовательных учреждений Краснодара, подозреваемый задержан при попытке сбыта 5 тонн продовольствия.
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