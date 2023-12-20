Законодатели страны обсудили, как решить кадровый дефицит в сельском хозяйстве

Свой "рецепт" разрешения кадрового голода разработала "аграрная" комиссия при Совете законодателей РФ В Москве 19 декабря прошло заседание комиссии Совета законодателей РФ, на котором рассмотрели меры, позволяющие решить кадровые проблемы в регионах.
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