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Рязанские новости

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Администрация Ермишинского округа ответит в суде за необорудованную площадку для ТКО

Администрация Ермишинского округа ответит в суде за необорудованную площадку для ТКО

Площадка для отходов в посёлке Ермишь не имеет твёрдого покрытия и ограждения, из-за чего мусор разлетается за её пределы.

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