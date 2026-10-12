В РПЦ назвали грехи, которые грозят развитием деменции и шизофрении

Священнослужитель Никольский объяснил, как духовная поддержка помогает людям с тяжелыми заболеваниями Священнослужитель Александр Никольский поделился размышлениями о значении духовной поддержки для людей, страдающих серьезными заболеваниями, в том числе деменцией и шизофренией.
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