Топ мемов про Человека-паука: от смешного до ностальгического

Поводов вспомнить паучка сразу два: 1 августа отмечается день первого появления героя в комиксах Amazing Fantasy (1962 год), а 31 июля стартовал мировой прокат новой части франшизы «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом.
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