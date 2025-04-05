Роснедра: низкая добыча редких металлов в РФ связана с низким внутренним спросом

В Роснедрах объяснили РИА Новости, что добыча редких и редкоземельных металлов в России развита слабо из-за низкого внутреннего спроса, высокой конкуренции со стороны зарубежных производителей и необходимостью использовать для извлечения ресурсов дорогостоящие технологии.