Роснедра: низкая добыча редких металлов в РФ связана с низким внутренним спросом

В Роснедрах объяснили РИА Новости, что добыча редких и редкоземельных металлов в России развита слабо из-за низкого внутреннего спроса, высокой конкуренции со стороны зарубежных производителей и необходимостью использовать для извлечения ресурсов дорогостоящие технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии