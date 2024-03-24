Древнейшие наконечники стрел нашли в Эфиопии

Учёные США и Эфиопии, исследовав стоянку Homo sapiens на Востоке Африки, сделали знаковые открытия.Ещё в 2002 году при обследовании притоков Голубого Нила на северо-западе Эфиопии был найден археологический памятник, названный Шинфа-Метема-1.