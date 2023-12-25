Chery рассматривает возможный запуск в России электрического iCar 03

Модель, которая буквально недавно дебютировала в Китае, имеет шансы появится и на российском рынке. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Сhery, iCar 03 может появиться у дилеров в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии