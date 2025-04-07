Трепетное время: в Архангельске прошел фестиваль беременности и материнства

Свыше 100 молодых родителей из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска собрались на фестивале беременности и материнстваФестиваль, посвященный беременности и материнству и приуроченный к общероссийскому Дню беременных, принял более ста молодых пар из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.