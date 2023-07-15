Экс-премьер Британии Джонсон призвал «немедленно» принять Украину в НАТО

Бывший британский премьер Борис Джонсон продолжает попытки оставаться на политическом плаву. Понимая, что ворошить внутрибританскую повестку – дело неблагодарное, Джонсон вновь подключился к излюбленной для западных популистов теме – теме «поддержки украинской демократии».
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