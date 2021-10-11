Исследовании сервиса Чек Индекс показало, что в России выросли продажи зимней одежды

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Продажи осенне-зимней одежды в России пошли в рост: курток и шапок купили в среднем в три раза больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.