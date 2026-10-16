Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили ремонт улицы Нижней на участке от Кирова до 8-й Подлесной. Работы приняла комиссия с участием Росавтодора, городской Службы благоустройства, подрядчика, строительного контроля, Госавтоинспекции и общественников.