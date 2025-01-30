Смерть в Сочи под колесами автомобиля: что сообщает ГАИ

Все произошло в Адлерском районе города-курорта на улице Авиационной вчера в 21.15. Водитель легкового автомобиля двигался в сторону центра и наехал на пешехода – тот переходил дорогу в неустановленном месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии