Черноморский флот уходит из Севастополя. Если так, то на кону – Одесса и Николаев

Западные СМИ начали форсировать информацию о выводе кораблей Черноморского флота из Севастополя. Причём подтверждается это спутниковыми изображениями, которые якобы раскрыли "стратегический манёвр" наших судов.
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