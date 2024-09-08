Кин о решении тренера Англии Карсли не петь гимн: «В основной сборной огромное давление и требования. Он никогда не пел с U21, тогда это не было проблемой»

В прошлом экс-игрок «Манчестер Юнайтед выступал за сборную Ирландии вместе с Карсли. Перед матчем Лиги наций с Ирландией (2:0) исполняющий обязанности тренера сборной Англии завил, что не хочет петь национальный гимн, так как это отвлекает от игры.
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