Фобос — спутник Марса неправильной формы, с размерами примерно 26,8×22,4×18,4 километра. Несмотря на ничтожные в сравнении с Луной размеры, на марсианском небе он светит примерно как четверть земной Луны, потому что вращается всего в шести тысячах километров от поверхности четвертой планеты (почти в 70 раз ближе, чем естественный спутник Земли).