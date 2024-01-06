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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Чендлер: «Не знаю, в каком весе пройдет бой с Конором. Для меня это не имеет значения»

«Даю все 100%, что поединок состоится 29 июня. Но я не уверен, что мы будем драться в среднем весе – тут 50 на 50.

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