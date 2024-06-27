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Царьград

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Переворот в Боливии сорван, главный мятежник дал первые показания: Реальные причины и последствия для страны озвучил эксперт

Переворот в Боливии сорван, главный мятежник дал первые показания: Реальные причины и последствия для страны озвучил эксперт

Попытка государственного переворота в Боливии оказалась обречена на провал – бывший главнокомандующий армией задержан по решению генпрокуратуры, а страну теперь ждут перемены, уверен эксперт.

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