В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну

Анатолий Рябенко Песков нашепчет в ухо Пудину: "на Францию не посылать орешек, там мои детки изучают французский, а я в России если чо спрячусь в Кремле".

владимир рябченко Англичанка снова гадит... и при этом подобную её Польшу именует "гиеной Европы"? Очень это напоминает ситуацию с :ДержиВором"?