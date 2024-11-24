Нельзя исключать, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать свое оружие для нанесения ударов вглубь российской территории.
В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Песков нашепчет в ухо Пудину: "на Францию не посылать орешек, там мои детки изучают французский, а я в России если чо спрячусь в Кремле".
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14 час.
владимир рябченко
Англичанка снова гадит... и при этом подобную её Польшу именует "гиеной Европы"? Очень это напоминает ситуацию с :ДержиВором"?
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8 час.
BV
Boris Voronin
В Британии разрушить завод по производству ракет Storm Shadow, а в Лондоне точечно УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ военные объекты, ну и до кучи ещё кого-нибудь - типа премьеришку зацепить....
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6 час.
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