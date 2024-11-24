В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Песков нашепчет в ухо Пудину: &quot;на Францию не посылать орешек, там мои детки изучают французский, а я в России если чо спрячусь в Кремле&quot;.
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14 час.
владимир рябченко
Англичанка снова гадит... и при этом подобную её Польшу именует &quot;гиеной Европы&quot;? Очень это напоминает ситуацию с :ДержиВором&quot;?
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8 час.
BV
Boris Voronin
В Британии разрушить завод по производству ракет Storm Shadow, а в Лондоне точечно УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ военные объекты, ну и до кучи ещё кого-нибудь - типа премьеришку зацепить....
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6 час.

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