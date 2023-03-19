Эмоциональные качели в отношениях: что это и как возникают?

Эмоциональные качали в отношениях это резкие изменения дистанции между мужчиной и женщиной, вызванные сильной зависимостью с последующим исчезновением чувств, либо являющиеся тонкой манипуляцией из корыстных побуждений.
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