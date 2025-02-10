Политика как он...
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Политика как она есть

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Тбилиси сравнил иностранных послов с секретарями ЦК КПСС

Тбилиси сравнил иностранных послов с секретарями ЦК КПСС

Иностранные послы в Грузии ведут себя как политические инструкторы, что напоминает поведение московских секретарей ЦК КПСС, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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