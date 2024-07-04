У российских дилеров появился американский внедорожник Jeep Grand Cherokee: есть машины с 2,0-литровым мотором и двигателем объемом 3,6 литра

Официально Jeep Grand Cherokee пятого поколения в России не продавался (машина вышла в конце 2021 года), но это не значит, что автомобиль нельзя купить в России: как пишет Autonews, дилеры привезли новенькие Jeep Grand Cherokee WL — сразу в нескольких комплектациях и с разными моторами.